Экс-вице-губернатор Кубани Власов, осужденный за взятку, пропал в зоне СВО В зоне СВО пропал без вести бывший вице-губернатор Краснодарского края

Москва9 авг Вести.Бывший вице-губернатор Краснодарского Сергей Власов, в декабре 2025 года осужденный за взятку в 6 миллионов рублей, пропал в зоне СВО. Это выяснилось в ходе процесса по делу бывшего замглавы края Александра Нестеренко в Краснодаре, сообщает "Коммерсант".

Суд намеревался допросить Власова как свидетеля по делу о превышении должностных полномочий при строительстве соцобъектов в Херсонской области. Однако выяснилось, что бывший чиновник отправился в зону СВО, но данных о его местонахождении нет отмечается в материале

Как рассказал адвокат Нестеренко Александр Бурнаев, суд запросил сведения о Власове в военкомате Краснодарского края и получил ответ, что данные о местонахождении отсутствуют. По словам юриста, это значит, что однозначной информации о гибели военнослужащего нет, он пропал без вести.

Власов заключил контракт с Минобороны РФ об отправке в зону СВО в декабре прошлого года после вынесения ему приговора – он получил 11 лет лишения свободы.

Что касается Нестеренко, он занимал должность вице-губернатора Кубани после Власова, с мая 2024 года по май 2025 года. Его обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий при капремонте школ в Херсонской области. Нанесенный бюджету ущерб оценивается в 146,7 миллиона рублей.