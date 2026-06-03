На Кубани экс-полицейский осужден за взятки от журналистов канала Baza

На Кубани суд вынес приговор экс-полицейскому за взятки от канала Baza На Кубани экс-полицейский осужден за взятки от журналистов канала Baza

Москва3 июн Вести.В Москве Савеловский суд вынес приговор бывшему начальнику дежурной части УМВД Краснодара Александру Аблаеву. Экс-полицейский признан виновным в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий.

Суд назначил Аблаеву наказание в виде 5 лет лишения свободы приводит ТАСС слова из зала суда

Также Аблаеву назначен штраф в размере 670 тысяч рублей.

Ранее прокурор обратился в суд с просьбой назначить обвиняемому наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа в 201 тысячу рублей.

По материалам следствия, взятки за информацию для публикаций полицейские получали от главного редактора Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой.

Сотрудники МВД активно сотрудничали со следствием и признали вину. Их уволили из правоохранительных органов.