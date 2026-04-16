Главреда Telegram-канала "Сапа" Джикаеву обвинили в даче взятки полицейскому

Москва16 апр Вести.В Москве предъявлено обвинение главному редактору Telegram-канала "Сапа" Алине Джикаевой. Ее подозревают в даче взятки оперативному дежурному УМВД по Махачкале. Об этом сообщило столичное ГСУ СК России в Telegram.

По данным ведомства, с июля 2020 по июнь 2025 года полицейский получал от Джикаевой деньги – всего более 250 тысяч рублей. Взамен он передавал ей сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан. Договоренность была достигнута не позднее июля 2020 года.

Следователями столичного Следственного комитета Джикаевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В ходе допроса обвиняемая не признала вину говорится в публикации Следкома

Оперативный дежурный, которому также предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки, дал признательные показания.

Следствие ходатайствует об аресте обоих фигурантов. Расследование продолжается.