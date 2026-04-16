Москва16 апр Вести.Суд избрал меру пресечения главному редактору Telegram-канала "Сапа" Алине Джикаевой и оперативному дежурному ДЧ УМВД России по Махачкале, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, Джикаеву отправили под стражу.

В отношении оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Махачкале судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста говорится в заявлении, опубликованном СК в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что главреда "Сапа Медиа" Джикаеву и полицейского из Махачкалы задержали за дачу и получение взятки, а также – превышение должностных полномочий.

По версии следствия, страж порядка за деньги передавал Алине Джикаевой сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии.