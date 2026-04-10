Суд до 10 мая арестовал исполнительного директора "Новой газеты" Ролдугина

Москва10 апр Вести.Тверской районный суд Москвы до 10 мая арестовал исполнительного директора АНО РИД "Новая газета" Олега Ролдугина. Об этом сообщила объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, Ролдлугин и неустановленные лица осуществили незаконный сбор и размещение компьютерной информации, содержащей персональные данные.

[Суд заключил] под стражу до 10 мая 2026 года в отношении Ролдугина Олега Владимировича говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Накануне в редакции "Новой газеты" в Москве прошли обыски.

Олег Ролдугин также является обозревателем "Новой газеты" и сооснователем газеты "Собеседник" (признана в РФ иноагентом).