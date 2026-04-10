Москва10 апрВести.Тверской районный суд Москвы до 10 мая арестовал исполнительного директора АНО РИД "Новая газета" Олега Ролдугина. Об этом сообщила объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, Ролдлугин и неустановленные лица осуществили незаконный сбор и размещение компьютерной информации, содержащей персональные данные.
[Суд заключил] под стражу до 10 мая 2026 года в отношении Ролдугина Олега Владимировичаговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы
Накануне в редакции "Новой газеты" в Москве прошли обыски.
Олег Ролдугин также является обозревателем "Новой газеты" и сооснователем газеты "Собеседник" (признана в РФ иноагентом).