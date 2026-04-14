Москва14 апрВести.Главный редактор Telegram-канала "Сапа" и оперативный дежурный полиции УМВД России по Махачкале задержаны силовиками, сообщили в Следственном комитете.
Их подозревают, в зависимости от роли каждого, в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки.
Джикаева, находясь в г. Москве, согласно достигнутой договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по г. Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановкеговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
По версии следствия, таким образом Джикаева получала доступ к информации об обстановке в Дагестане и Северной Осетии. При этом, сведения содержали персональные данные граждан.
В СК сообщили, что за передачу данных полицейский получил от Джикаевой более 250 тысяч рублей. Деньги передавались в период с июля 2020 по июнь 2025 годов.
Уголовное дело было возбуждено столичным главком Следственного комитета. Фигурантов планируется доставить в столицу, где с ними проведут следственные действия.
Отмечается, что противоправная деятельность стража порядка и главреда Telegram-канала "Сапа", была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и ГУСБ МВД России.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых найдены документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для следствия.