Москва14 апр Вести.Главный редактор Telegram-канала "Сапа" и оперативный дежурный полиции УМВД России по Махачкале задержаны силовиками, сообщили в Следственном комитете.

Их подозревают, в зависимости от роли каждого, в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки.

Джикаева, находясь в г. Москве, согласно достигнутой договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по г. Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

По версии следствия, таким образом Джикаева получала доступ к информации об обстановке в Дагестане и Северной Осетии. При этом, сведения содержали персональные данные граждан.

В СК сообщили, что за передачу данных полицейский получил от Джикаевой более 250 тысяч рублей. Деньги передавались в период с июля 2020 по июнь 2025 годов.

Уголовное дело было возбуждено столичным главком Следственного комитета. Фигурантов планируется доставить в столицу, где с ними проведут следственные действия.

Отмечается, что противоправная деятельность стража порядка и главреда Telegram-канала "Сапа", была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и ГУСБ МВД России.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых найдены документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для следствия.