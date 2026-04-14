МВД: оперативное сопровождение дела владелицы "Сапа Медиа" ведется вместе с ФСБ Сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ ведут оперативное сопровождение дела Джикаевой

Москва14 апр Вести.В МВД России прокомментировали задержание владелицы информационного ресурса "Сапа Медиа" Алины Джикаевой.

По данным пресс-центра ведомства, мероприятия в рамках сопровождения уголовного дела ведется сотрудниками ГУСБ МВД России и ФСБ России.

Предварительно установлено, что владелица информационного ресурса "Сапа Медиа" Алина Джикаева давала взятки сотрудникам органов внутренних дел за получение сведений ограниченного доступа говорится в заявлении, опубликованном в официальном канале МВД России в мессенджере MAX

Разглашение подобных сведений могло способствовать уничтожению следов преступлений, препятствовало раскрытию и расследованию уголовных дел. Также нарушались права граждан, чье персональные данные попадали к третьим лицам.

В ведомстве подчеркнули, что впоследствии полученные сведения размещались на открытых интернет-ресурсах.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании главного редактора Telegram-канала "Сапа" Алины Джикаевой и оперативного дежурного полиции УМВД России по Махачкале.

По версии следствия, с июля 2020 по июнь 2025 годов правоохранитель получил от Джикаевой более 250 тысяч рублей в обмен на сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии.

Фигурантов подозревают в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки. Для проведения следственных действий подозреваемых планируют доставить в Москву.