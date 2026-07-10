В Москве приступили к рассмотрению дела журналистов Telegram-канала Baza Столичный суд приступил к рассмотрению дела журналистов Telegram-канала Baza

Москва10 июл Вести.Савеловский районный суд города Москвы 10 июля 2026 года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницы издания Татьяны Лукьяновой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в MAX.

Журналисты обвиняются в даче взятки.

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову, сначала отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба фигуранта дали признательные показания.

В декабре Трифонову разрешили изменить адрес места отбытия домашнего ареста по "семейным обстоятельствам".