Москва29 июнВести.В Москве будут судить охранников, напавших на съемочную группу МИЦ "Известия" зимой 2025 года. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Преступление произошло 19 декабря на северо-востоке российской столицы. Журналисты снимали репортаж о деятельности лиц, проводивших тренинги и не имеющих для этого должной спецификации. По данным следствия, сотрудники ЧОП набросились на них и повредили технику.
Как ранее сообщалось в СМИ, корреспонденту Ивану Литомину нанесли несколько ударов по лицу, а также заковали его в наручники и незаконно удерживали.