По делу о нападении на журналистов "Известий" в Москве будут судить охранников

В Москве будут судить охранников, напавших на журналистов "Известий" По делу о нападении на журналистов "Известий" в Москве будут судить охранников

Москва29 июн Вести.В Москве будут судить охранников, напавших на съемочную группу МИЦ "Известия" зимой 2025 года. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Преступление произошло 19 декабря на северо-востоке российской столицы. Журналисты снимали репортаж о деятельности лиц, проводивших тренинги и не имеющих для этого должной спецификации. По данным следствия, сотрудники ЧОП набросились на них и повредили технику.

Как ранее сообщалось в СМИ, корреспонденту Ивану Литомину нанесли несколько ударов по лицу, а также заковали его в наручники и незаконно удерживали.