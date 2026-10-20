Москва20 окт Вести.Краснодарский краевой суд выпустил из СИЗО бывшего вице-губернатора региона Андрея Коробку, обвиняемого в мошенничестве, экс-чиновнику изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Отмечается, что суд принял такое решение после рассмотрения апелляционной жалобы на постановление Октябрьского районного суда Краснодара, продлившего содержание Коробки под стражей.

Суд, исследовав все материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, объяснения участников апелляционного рассмотрения дела, пришел к выводу об отсутствии достаточных основания для содержания обвиняемого под стражей. Судом отмечено, что за весь период предварительного следствия и содержания под стражей с обвиняемым кроме допроса, очной ставки, предъявления обвинения и дополнительного допроса иных следственных действий проведено не было сказано в сообщении

В результате мера пресечения с заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Коробку освободили из-под стражи немедленно.

Кроме того, в адрес органа предварительного следствия вынесено частное определение за волокиту.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, в ноябре 2025-го фигурант предложил застройщику содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе с промышленной формы на застройку средней этажности для дальнейшего возведения там многоквартирных жилых домов.

По иску Генпрокуратуры у Коробки было конфисковано имущество на 10 миллиардов рублей.