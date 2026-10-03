Москва3 окт Вести.Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов отпущен из-под домашнего ареста. Такое решение принял Второй апелляционный суд общей юрисдикции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Бердникова.

Олег Чемезов освобожден из-под домашнего ареста. Второй апелляционный суд общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга, рассмотрев и удовлетворив жалобу защиты обвиняемого, изменил на ограничение определенных действий уточнил юрист

Как сообщалось ранее, первоначально Чемезов обвинялся по двум эпизодам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело касалось АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (дочка "Облкоммунэнерго"), изъятого в доход государства.

Позже стало известно, что экс-вице-губернатору предъявлено еще одно обвинение в мошенничестве по уголовному делу своей бывшей жены Ирины Чемезовой, связанном с грантами на развитие туристической зоны.