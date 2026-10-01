Бывший глава Серовского округа заключен под стражу по подозрению во взятке

Суд заключил под стражу бывшего главу Серовского округа по делу о взятке Бывший глава Серовского округа заключен под стражу по подозрению во взятке

Москва1 окт Вести.Серовский районный суд заключил под стражу бывшего главу Серовского муниципального округа Василия Сизикова. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Telegram.

Следствие обвиняет Сизикова в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

Суд встал на сторону следователя и заключил Сизикова под стражу до 27 ноября 2026 года.

Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок по 27 ноября 2026 года говорится в публикации

Решение суда пока не вступило в силу. Стороны могут обжаловать его в течение трех суток.