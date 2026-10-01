Москва1 октВести.Серовский районный суд заключил под стражу бывшего главу Серовского муниципального округа Василия Сизикова. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Telegram.
Следствие обвиняет Сизикова в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).
Суд встал на сторону следователя и заключил Сизикова под стражу до 27 ноября 2026 года.
Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок по 27 ноября 2026 годаговорится в публикации
Решение суда пока не вступило в силу. Стороны могут обжаловать его в течение трех суток.