Москва21 сен Вести.Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, осужденный за создание ОПГ, вышел на свободу в связи с истечением срока наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Гайзер покинул территорию ИК-6 Тверской области, в которой отбывал наказание. Это произошло в связи с тем, что срок его наказания истек рассказал источник

Срок заключения бывшего губернатора истек 18 сентября 2026 года.

10 июня 2019 года в Москве Замоскворецкий суд приговорил экс-главу Коми Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей за коррупционные преступления. Другие многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Преступное сообщество причинило Республике Коми ущерб на 4,5 млрд рублей.