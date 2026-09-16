Фигурант дела о госизмене Зюзев получил 2 млн евро от нежелательных организаций Осужденный за госизмену Зюзев получил 2 млн евро от нежелательных организаций

Москва16 сен Вести.Осужденный за государственную измену гражданин РФ и Канады Николай Зюзев получил более 2 млн евро от 12 иностранных организаций на реализацию проекта, направленного против суверенитета и территориальной целостности России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Верховный суд Республики Коми признал Зюзева виновным в госизмене и назначил ему 7 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

По данным ФСБ, Зюзев разработал проект еще в феврале 2022 года и вел работу по 12 направлениям: готовил за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов РФ, распространял экстремистские материалы, а также собирал и анализировал информацию по заказу государственных структур и аналитических центров Евросоюза.

Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ в ходе розыскных мероприятий. Уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена) возбудило и расследовало следственное отделение УФСБ по Республике Коми. Зюзев полностью признал вину и дал показания на других участников.