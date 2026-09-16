Гражданин России и Канады приговорен к 7 годам строгого режима за госизмену

Россиянину дали семь лет за подготовку проекта против суверенитета России Гражданин России и Канады приговорен к 7 годам строгого режима за госизмену

Москва16 сен Вести.Верховный суд Республики Коми приговорил гражданина России и Канады Н. Зюзева к семи годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Наказание Зюзев будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы сроком на один год.

Верховным Судом Республики Коми вынесен обвинительный приговор гражданину России и Канады Зюзеву Н.Ф., задержанному за государственную измену… Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет говорится в сообщении

Суд установил, что в феврале 2022 года Зюзев разработал и начал реализовывать проект, направленный против суверенитета и территориальной целостности России. Проект включал 12 направлений деятельности, в том числе подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, а также сбор и анализ информации по заданиям государственных органов и аналитических центров Евросоюза.

На реализацию проекта Зюзев получил более 2 млн евро от 12 иностранных организаций. Среди них были организации из Германии, Франции, Великобритании, Чехии и Швеции, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Противоправную деятельность фигуранта выявили и пресекли сотрудники ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Зюзев признал вину в полном объеме и дал показания в отношении других участников деятельности.

Приговор Верховного суда Республики Коми может быть обжалован в установленном законом порядке.