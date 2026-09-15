Осужденный за госизмену частный детектив Матушкин работал на спецслужбы Украины Частный детектив, осужденный за госизмену, сотрудничал со спецслужбами Украины

Москва15 сен Вести.Частный детектив и президент некоммерческого партнерства "Международное объединение частных детективов" Андрей Матушкин собирал сведения о российских госслужащих и передавал их украинским спецслужбам, сообщает ТАСС.

В июле городской суд Санкт-Петербурга приговорил Матушкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену и конфисковал у него 150 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа секретности.

Установлено, что А. Н. Матушкин, используя статус руководителя частной детективной организации, за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу сведений в отношении представителей органов государственной власти в интересах и по заданию спецслужб Украины рассказали агентству в ФСБ

В публикации говорится, что Матушкин передавал за границу сведения, составляющие гостайну, а также сотрудничал с иностранной разведкой. Он находился под стражей с сентября 2025 года.