Бизнесмена Илью Трабера выпустили из СИЗО Стало известно об освобождении бизнесмена Ильи Трабера из СИЗО

Москва28 авг Вести.Следователи освободили из-под стражи 75-летнего предпринимателя Илью Трабера, проходящего обвиняемым по делу о заказном убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По информации газеты "Фонтанка", основанием для освобождения стало состояние здоровья Трабера. При этом уголовное преследование продолжается, а предъявленные ему обвинения остаются в силе. После выхода из СИЗО предприниматель, предположительно, отправился в Санкт-Петербург.

Ранее Трабера этапировали в Москву для следственных действий по делу об убийстве в 2020 году муниципального депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Бизнесмен обвиняется в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и незаконном обороте оружия.