Бизнесмену Траберу продлен арест по делу об организации убийства мундепа Петрова

Суд продлил арест бизнесмена Трабера по делу о заказном убийстве мундепа Петрова Бизнесмену Траберу продлен арест по делу об организации убийства мундепа Петрова

Москва13 авг Вести.Суд в Москве объявил о продлении срока ареста бизнесмену Илье Траберу, являющимся фигурантом по делу об организации заказного убийства. Об этом сообщает ТАСС.

Сам миллиардер продолжает отрицать свою причастность к преступлению.

Бизнесмену Траберу продлили арест по делу об организации наемного убийства говорится в тексте источника

В 2020 году выстрелом в грудь в своем доме был убит депутат муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александр Петров, отец первого пилота из РФ в "Формуле 1" Виталия Петрова.

По подозрению в организации убийства помимо Трабера задержаны еще трое: Владимир Даниленко, Саид Саладинов и Алисултан Надирбегов.