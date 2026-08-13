Москва13 авгВести.Суд в Москве объявил о продлении срока ареста бизнесмену Илье Траберу, являющимся фигурантом по делу об организации заказного убийства. Об этом сообщает ТАСС.
Сам миллиардер продолжает отрицать свою причастность к преступлению.
Бизнесмену Траберу продлили арест по делу об организации наемного убийстваговорится в тексте источника
В 2020 году выстрелом в грудь в своем доме был убит депутат муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александр Петров, отец первого пилота из РФ в "Формуле 1" Виталия Петрова.
По подозрению в организации убийства помимо Трабера задержаны еще трое: Владимир Даниленко, Саид Саладинов и Алисултан Надирбегов.