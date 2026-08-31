Москва31 авгВести.Уголовное преследование 75-летнего предпринимателя Ильи Трабера, который обвинялся в заказном убийстве мундепа, прекращено. Об этом сообщает Mash в мессенджере MAX.
По данным канала, с бизнесмена сняли все обвинения.
С Ильи Трабера сняли обвинение в убийстве бизнесмена Александра Петрова — СК прекратил уголовное преследование, признав его полностью непричастнымговорится в публикации
Отмечается, что теперь мужчина имеет право на реабилитацию и на компенсацию имущественного и морального вреда за незаконный арест.
Сейчас Трабер находится на свободе. Его выпустили из СИЗО несколько дней назад в связи с состоянием здоровья.
Предприниматель обвинялся в заказном убийстве муниципального депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, совершенном в 2020 году.