Москва8 авг Вести.Фигурантам дела о мошенничестве, связанном с компанией "Облкоммунэнерго" в Свердловской области, Алексею Боброву и Татьяне Черных, смягчили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Боброву и Черных изменили меру пресечения на домашний арест заявил собеседник агентства

"Облкоммунэнерго" – одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области, которое обслуживает физических и юридических лиц в 185 населенных пунктах региона. В отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в составе группы лиц на 508 млн рублей.