Суд принял решение об изъятии имущества уральских бизнесменов Бикова и Боброва

Москва27 мая Вести.Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о конфискации имущества уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии активов предпринимателей, и в среду, 27 мая, этот иск был удовлетворен.

Удовлетворили полностью цитирует собеседника агентство

Это уже третий за год иск ГП к Боброву и Бикову. Помимо них, ответчиками выступают еще 16 человек. Генпрокуратура попросила суд изъять в пользу государства их недвижимость, землю, автомобили и денежные средства на банковских счетах. На спорное имущество был наложен арест.

Предыдущие иски к Боброву и Бикову были удовлетворены в октябре и ноябре 2025 года. В первом шла речь о конфискации долей ответчиков примерно в 40 компаниях, во втором – об изъятии их долей в АО "Ямалкоммунэнерго", АО "ЭК Восток", АО "КБ "Агропромкредит", ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания", ООО "Предприятие проектного финансирования", АО "Водный союз" и других.