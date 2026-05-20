Суд в Москве конфисковал рыбопромысловые компании бизнесмена Задворного Суд по иску ГП конфисковал рыбопромысловые компании бизнесмена Задворного

Москва20 мая Вести.Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании с подконтрольных бизнесмену Юрию Задворному рыбопромысловых компаний 43,1 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Отмечается, что в счет возмещения нанесенного ущерба компании АО "Мурмансельдь 2", ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" и ООО "Компания "Андромеда" были обращены в доход государства.

Ущерб взыскан солидарно с Задворного, его жены Карины Задворной, его дочери Карины Задворной и Андрея Борецкого говорится в публикации

Также были признаны незаконными договоры Росрыболовства с компаниями-ответчиками о закреплении доли квот добычи водных биологических ресурсов. Генпрокуратура указала в иске, что рыбопромысловые компании находятся под контролем иностранных инвесторов, а это противоречит законодательству о стратегических предприятиях.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.