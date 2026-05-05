Экс-мэр Петрозаводска обвиняется в уклонении от уплаты налогов Экс-мэру Петрозаводска избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов

Москва5 мая Вести.В Петрозаводске суд выбрал для трех обвиняемых по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере меру пресечения в виде запрета определенных действий. По данным ТАСС, фигурантами дела являются экс-мэр Петрозаводска, менеджер по персоналу компании "Олония" Галина Ширшина, юрист предприятия Наталья Григорян и директор компании Ольга Раздрогина.

Следствие ходатайствовало о помещении обвиняемых под домашний арест.

В удовлетворении ходатайств отказано, в соответствии со ст. 105.1 УПК РФ обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий указывается в сообщении объединенной пресс-службе судов республики

По данным следствия, в 2020-2022 года фигуранты для снижения налоговой нагрузки создали сеть взаимозависимых юридических лиц. Формально компании вели розничную и оптовую торговлю, а фактически функционировали как единый субъект под общим брендом. По предварительным данным, сумма недоимки по налогам составила более 195 миллионов рублей.