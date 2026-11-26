Москва26 ноя Вести.Ленинский суд Краснодара постановил передать государству имущество первого заместителя губернатора Кубани Игоря Галася и людей, связанных с ним. Общая стоимость активов - почти 1 миллиард рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края на платформе MAX.

Иск был подан после того, как в действиях чиновника нашли нарушения антикоррупционного законодательства. По данным следствия, занимая высокие посты, Галась покупал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи. Кроме того, он вел бизнес - сам и через подконтрольных доверенных лиц, что делать был не вправе. Чтобы скрыть истинное положение дел и не показывать источники дохода, он записывал активы на близких родственников и доверенных людей.

За 18 с лишним лет работы на публичных должностях семья Галася и его доверенные лица получили права на 63 объекта имущества стоимостью свыше 970 млн рублей. К нынешнему моменту часть этого имущества уже переоформили на других - через реальные возмездные и фиктивные сделки, которые скрывали активы.

За более чем восемнадцатилетний период… Галасем, его родственниками и доверенными лицами приобретены права на 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн. рублей… Суд обратил в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, а также денежные средства, составляющие эквивалент стоимости отчужденного имущества, принадлежавшего ответчикам говорится в публикации

Кроме самого вице-губернатора, ответчиками по гражданскому делу стали еще 13 человек.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.