Суд изъял у экс-мэра Ростова-на-Дону имущество на 1,6 млрд рублей Суд изъял имущество экс-главы Ростова-на-Дону на 1,6 млрд рублей

Москва25 ноя Вести.Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к бывшему главе администрации города Алексею Логвиненко и связанных с ним лиц об изъятии имущества общей стоимостью почти на 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Вынесено решение … об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего главы администрации г. Ростова-на-Дону Логвиненко А. В. и иных лиц на общую сумму более 1,5 млрд рублей отметили в пресс-службе

Под иными лицами подразумеваются члены семьи чиновника, родственники и знакомые.

Ранее Логвиненко был арестован по делу о превышении должностных полномочий. Позже в отношении фигуранта было возбуждено еще одно дело по факт получения взятки в особо крупном размере.

В отношении других сотрудников администрации возбуждено дело по статье о посредничестве во взяточничестве.