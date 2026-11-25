Москва25 нояВести.Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к бывшему главе администрации города Алексею Логвиненко и связанных с ним лиц об изъятии имущества общей стоимостью почти на 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.
Вынесено решение … об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего главы администрации г. Ростова-на-Дону Логвиненко А. В. и иных лиц на общую сумму более 1,5 млрд рублейотметили в пресс-службе
Под иными лицами подразумеваются члены семьи чиновника, родственники и знакомые.
Ранее Логвиненко был арестован по делу о превышении должностных полномочий. Позже в отношении фигуранта было возбуждено еще одно дело по факт получения взятки в особо крупном размере.
В отношении других сотрудников администрации возбуждено дело по статье о посредничестве во взяточничестве.