Москва12 окт Вести.Следователи возбудили второе дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-заместителя губернатора Ростовской области и бывшего министра транспорта Владимира Окунева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина находится в розыске. В августе в отношении него было возбуждено уголовное дело об отмывании средств.

Окунев В. В. создал условия мнимой конкуренции в 53 конкурсных процедурах на выполнение автодорожных работ, что привело к поддержанию цен контрактов на общую сумму 1 млрд 947 млн рублей сказано в сообщении

В результате Окунев получил незаконный доход на сумму свыше 1,9 млрд рублей.

При этом почти 40 млн рублей обвиняемый легализовал, потратив на покупку грузовых автомобилей, которые после регистрации на родственников, передал в аренду госкомпании через аффилированное предприятие ООО "Транснеруд-Юг".