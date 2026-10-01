Москва1 октВести.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора ООО "Благоустройство" Николая Логвинова и ряда иных лиц, сообщил в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Фигурантов подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
У ряда фигурантов, включая экс-главу Курска Игоря Куцака, проведены обыски. Речь идет о преступных схемах, позволивших незаконно, за бесценок, приватизировать ООО "Благоустройство", которое занималось уборкой Курскаговорится в заявлении главы региона
Александр Хинштейн назвал процесс расчисткой "авгиевых конюшен", доставшихся от в наследство от предыдущих властей, и подчеркнул, что ранее суд по иску прокуратуры уже вернул в муниципальную собственность все акции предприятия.