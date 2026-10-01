У экс-мэра Курска Куцака прошел обыск по делу о преступной схеме приватизации

Силовики пришли с обыском к бывшему мэру Курска Игорю Куцаку У экс-мэра Курска Куцака прошел обыск по делу о преступной схеме приватизации

Москва1 окт Вести.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора ООО "Благоустройство" Николая Логвинова и ряда иных лиц, сообщил в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Фигурантов подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

У ряда фигурантов, включая экс-главу Курска Игоря Куцака, проведены обыски. Речь идет о преступных схемах, позволивших незаконно, за бесценок, приватизировать ООО "Благоустройство", которое занималось уборкой Курска говорится в заявлении главы региона

Александр Хинштейн назвал процесс расчисткой "авгиевых конюшен", доставшихся от в наследство от предыдущих властей, и подчеркнул, что ранее суд по иску прокуратуры уже вернул в муниципальную собственность все акции предприятия.