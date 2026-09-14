Хинштейн: два человека ранены при ракетном ударе по Курску, есть повреждения

Хинштейн рассказал о последствиях ракетного удара по Курску Хинштейн: два человека ранены при ракетном ударе по Курску, есть повреждения

Москва14 сен Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел последние данные о последствиях ночной атаки на Курск, в ходе отражения которой силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету.

По данным главы региона, опубликованным в MAX, ранения получили два человека.

К сожалению, пострадали два человека. У 46-летнего и 31-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Они доставлены в областную больницу говорится в заявлении

Кроме того, в Центральном округе выбиты оконные стекла в 11 жилых зданиях – трех многоквартирных домах и восьми частных домовладениях. Также повреждено остекление в административном здании, детском саду, лагере "Олимпиец" посечено около шести автомобилей.

Сотрудники оперативных служб уже выполнили необходимые действия на местах происшествий, ущерб будет зафиксирован членами комиссий, которые приступят к работе сегодня.

Александр Хинштейн заверил, что всем собственникам поврежденного имущества будет оказана помощь.