Москва13 сенВести.Губернатор Курской области опубликовал уточненную информацию о последствиях ракетной атаки на Курск.
По результатам проведенных обходов зафиксированы следующие повреждения: в поселке Юбилейный Курского района - два автомобиля и три дома (фасад, кровля, остекление, забор). Еще 5 домов повреждены в частном секторе в черте городанаписал он в MAX
Ущерб оценят комиссии, всем пострадавшим помогут с восстановлением, отметил Хинштейн.
Ранее сообщалось, что утром 13 сентября силы противовоздушной обороны сбили в Курской области две крылатые ракеты. Повреждения получили дома и автомобиль.