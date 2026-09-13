Москва13 сен Вести.Губернатор Курской области опубликовал уточненную информацию о последствиях ракетной атаки на Курск.

По результатам проведенных обходов зафиксированы следующие повреждения: в поселке Юбилейный Курского района - два автомобиля и три дома (фасад, кровля, остекление, забор). Еще 5 домов повреждены в частном секторе в черте города