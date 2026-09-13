Повреждения зафиксированы после уничтожения 2 крылатых ракет в Курской области

Две крылатые ракеты сбиты в Курской области, зафиксированы повреждения Повреждения зафиксированы после уничтожения 2 крылатых ракет в Курской области

Москва13 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две крылатые ракеты в Курской области, в результате отражения атаки зафиксированы повреждения домов и авто. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Враг предпринял попытку атаки утром 13 сентября.

ПВО сбила две крылатые ракеты. В результате падения обломков в поселке Юбилейный … поврежден автомобиль, посечены фасады, остекление двух частных домов. Обломки также упали на нескольких улицах Курска, есть незначительные повреждения трех домов написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

На местах падения фрагментов работают оперативные службы.