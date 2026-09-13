Москва13 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две крылатые ракеты в Курской области, в результате отражения атаки зафиксированы повреждения домов и авто. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Враг предпринял попытку атаки утром 13 сентября.
ПВО сбила две крылатые ракеты. В результате падения обломков в поселке Юбилейный … поврежден автомобиль, посечены фасады, остекление двух частных домов. Обломки также упали на нескольких улицах Курска, есть незначительные повреждения трех домовнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
На местах падения фрагментов работают оперативные службы.