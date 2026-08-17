Больше 130 БПЛА сбиты за сутки в Курской области, один человек погиб В Курской области за сутки сбито 132 БПЛА, погибла женщина

Москва17 авг Вести.Одна женщина погибла и один мужчина ранен при атаках ВСУ на Курскую область за минувшие сутки – с 9 утра 16 августа и до 9 утра 17 августа. Всего за этот период было сбито 132 беспилотника противника различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.

По его словам, противник 75 раз применил артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники ВСУ атаковали регион с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Будки Глушковского района погибла 67-летняя женщина, которая ехала с мужем на машине. … Ее 73-летний супруг ранен написал Хинштейн

Пострадавшему оказана медицинская помощь.

В поселках Коренево и Песчанский в результате атак ВСУ уничтожены два автомобиля, в деревне Рыжевка повреждены крыша и фасад дома, в городе Рыльске – кровля навеса недействующей АЗС, сообщил губернатор Курской области.