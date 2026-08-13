Москва13 авгВести.За минувшие сутки над территорией Курской области было уничтожено 180 беспилотников ВСУ. В результате атак погиб один человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В результате атак в поселке Коренево Кореневского района погиб 53-летний мужчина. Еще раз — искренние соболезнования родным и близкимговорится в сообщении
В течение суток 76 раз ВСУ применяли артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.