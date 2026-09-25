Москва25 сен Вести.Ленинградский районный суд Калининграда ужесточил меру пресечения и отправил под арест директора национального парка "Куршская коса" Анатолия Калину, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений. Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

16 января мужчину отправили под домашний арест, а 8 июля мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Однако, следствие указало на то, что Калина нарушал порядок запрета определенных действий - пользовался мобильным телефоном, связывался со свидетелями по делу.

Изменить меру пресечения … с запрета определенных действий на заключение под стражу ... до 25 октября приводит агентство ТАСС слова судьи

Анатолий Калина арестован по подозрению в незаконной рубке леса, совершенной с использованием служебного положения, организованной группой по предварительному сговору, в особо крупном размере ( ч. 3 ст. 260 УК РФ). По материалам следствия, вместе с сообщниками он организовал на территории нацпарка незаконную вырубку деревьев на площади около 1 га. В дальнейшем на этом месте планировалось построить комплекс частных сооружений для туристов.

Нацпарку, признанному объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, был причинен ущерб в размере более 12,7 млн рублей.