Москва8 июл Вести.Суд Калининграда изменил меру пресечения директору нацпарка "Куршская коса" Анатолию Калине, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Об этом сообщили в суде, передает ТАСС.

Анатолия Калину обвиняют в незаконной вырубке лесных насаждений на территории парка.

Постановлением Ленинградского районного суда мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий. Обвиняемому установлена обязанность являться по вызовам следователя и суда отмечается в сообщении

Также фигуранту запрещено общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернета.

Суд смягчил меру пресечения обвиняемому, принимая во внимание положительные характеристики Калины и наличие семьи и трех несовершеннолетних детей.

По данным следствия, из-за незаконной вырубки деревьев на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО причинен ущерб в размере свыше 12,7 миллиона рублей.