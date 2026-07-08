Москва8 июлВести.Суд Калининграда изменил меру пресечения директору нацпарка "Куршская коса" Анатолию Калине, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Об этом сообщили в суде, передает ТАСС.
Анатолия Калину обвиняют в незаконной вырубке лесных насаждений на территории парка.
Постановлением Ленинградского районного суда мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий. Обвиняемому установлена обязанность являться по вызовам следователя и судаотмечается в сообщении
Также фигуранту запрещено общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернета.
Суд смягчил меру пресечения обвиняемому, принимая во внимание положительные характеристики Калины и наличие семьи и трех несовершеннолетних детей.
По данным следствия, из-за незаконной вырубки деревьев на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО причинен ущерб в размере свыше 12,7 миллиона рублей.