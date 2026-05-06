Заседание суда по делу сына "крабового короля" продолжится 12 мая в Приморье Суд продолжит рассматривать дело сына "крабового короля" Кана 12 мая в Приморье

Москва6 мая Вести.В судебном процессе уголовного дела в отношении директора компании "Курильский универсальный комплекс" Александра Кана во Владивостоке начался допрос свидетелей, 12 мая заседание продолжится, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.

Разбирательство по делу отложено на 12 мая сказала она

По данным инстанции, 4 и 5 мая прошел допрос свидетеля. Судебное заседание проводится заочно.

Александр Кан обвиняется в участии в преступном сообществе, уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде особо ценных водных биологических ресурсов. Фигурант участвовал в преступном сообществе, которое создал и возглавил его отец. Он уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 9,2 млн рублей.

Его отец Олег Кан известный как "крабовый король". Он признан виновным в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей, уклонении от уплаты налогов и приговорен к 24 годам лишения свободы.