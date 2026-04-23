Москва23 апр Вести.Приморский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король". Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционную жалобу адвокатов в интересах Олега Кана оставить без изменения объявил судья

В декабре 2025 года Фрунзенский районный суд Владивостока признал Кана виновным в контрабанде живого краба на сумму 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов, приговорив его к 24 годам лишения свободы.

Суд также постановил взыскать с бизнесмена в доход государства более 4,2 млрд рублей — сумму, эквивалентную доходу от продажи краба.

Ранее отмечалось, что "крабовый король" оставил долги на 336 млрд рублей, которые, согласно базе данных судебных приставов, планировали взыскать.