Суд оставил в силе конфискацию 13 млрд рублей у экс-зампреда крайсуда Кубани

Москва15 мая Вести.Бывший заместитель председателя Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук не смог обжаловать решение об изъятии в доход государства имущества на сумму более 13 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-служба судов региона.

Крайсуд Кубани рассмотрел материалы по апелляционным жалобам и оставил решение в силе.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции. Судебный акт оставлен без изменений и вступил в законную силу отмечается в сообщении

Ранее Ленинский районный суд Краснодара изъял в доход государства недвижимость, деньги, акции и транспорт Николайчука и связанных с ним лиц на сумму в 13 миллиардов рублей, а также 100% долей в уставном капитале 5 организаций.