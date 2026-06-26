Суд Курска удовлетворил иск о незаконной приватизации компании по уборке города Суд удовлетворил иск о незаконной приватизации ООО "Благоустройство" в Курске

Москва26 июн Вести.Суд Курска удовлетворил иск о незаконной приватизации ООО "Благоустройство" – компании, которая занималась уборкой города. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.

Сегодня Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск прокурора области о незаконной приватизации ООО "Благоустройство", которое занималось уборкой Курска говорится в сообщении

По данным суда, организация находилась в муниципальной собственности, но в 2023 году руководство Курска незаконно продало 49% доли ООО "Автотранссервис" – одной из трех компаний, между которыми фактически были разделены контракты на уборку и содержание города. При этом оценка "Благоустройства" на аукционе была кратно занижена, а торги – искусственно ограничены.

Уже тогда компания была успешной и прибыльной, в 2023 году его чистая прибыль составила 85 млн, а в 2024 – 98 млн рублей. При этом ее продали всего за 55,8 млн рублей.

Теперь, по решению суда, реальная (а не фиктивная) стоимость 49% доли ООО "Благоустройство" в размере 155,9 млн, а также 4,2 млн неосновательного обогащения будут взысканы в пользу государства с ООО "Автотранссервис". Кроме того, сам договор-купли продажи признан ничтожным пишет губернатор

Сама доля в 49% уже вернулась в муниципальную собственность. Хинштейн выразил надежду, что, когда решение суда вступит в законную силу, благоустройством Курска будет заниматься компания, полностью принадлежащая городу и работающая в интересах его жителей.