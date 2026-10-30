У экс-директора челябинского фонда капремонтов конфискуют имущество на 350 млн Имущество на 350 млн конфискуют у экс-директора челябинского фонда капремонтов

Москва30 окт Вести.Прокуратура обратилась в суд с требованием об изъятии активов бывшего гендиректора фонда "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области" Виктора Тихоненко и аффилированных ему лиц, пишет "РГ".

Как сообщили изданию в региональном надзорном ведомстве, речь идет о незаконно приобретенном имуществе на 350 млн рублей.

Тихоненко был задержан оперативниками УФСБ в марте прошлого года. В его отношении было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, а затем еще три дела о получении взяток на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Как было установлено в ходе расследования, фигурант на протяжении 11 лет обеспечивал победу на аукционах аффилированным и учрежденным им самим через подконтрольных лиц фирмам, используя свое положение в фонде капремонта.

Установлено, что за время совершения незаконных действий Тихоненко и близкие ему лица приобрели более 60 объектов движимого и недвижимого имущества … на сумму более 350 миллионов рублей сообщили в прокуратуре региона

Речь идет о контрактах на сумму более миллиарда рублей, от которых обвиняемые получали солидное вознаграждение, отмечается в публикации.