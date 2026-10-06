У экс-премьера Кузбасса требуют изъять имущество на 154 млн рублей Прокуратура требует изъять у экс-премьера Кузбасса Телегина 154 млн руб. активов

Москва6 окт Вести.У семьи бывшего первого вице-губернатора Кемеровской области Вячеслава Телегина требуют изъять порядка 154 миллионов рублей. С таким требованием выступила Генеральная прокуратура, сообщает РБК.

Иск уже подан в Рудничный районный суд города Кемерова. Согласно нему, указанную сумму активов семьи Телегина требуется обратить в доход государства.

Требование мотивируется нарушением Телегиным антикоррупционного законодательства. Согласно информации источника, он способствовал заключению свыше 200 государственных и муниципальных контрактов с компанией, интересы которой лоббировал.

Ответчиками по иску, в числе прочих, являются жена Телегина Светлана, а также дети Александр и Анастасия.