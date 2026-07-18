Телегин может лишиться имущества в связи с имеющимися долгами перед Пелагеей

Имущество Телегина могут выставить на торги для погашения долга перед Пелагеей Телегин может лишиться имущества в связи с имеющимися долгами перед Пелагеей

Москва18 июл Вести.Бывший хоккеист омского "Авангарда" Иван Телегин может лишиться имущества на электронных торгах. Такой вариант может произойти в связи с имеющимися у него долгами перед его бывшей супругой Пелагеей, сообщает ТАСС.

Источник ссылается на адвоката коллегии "Адвокат Премиум" Ирину Стельмах.

Если имущество Телегина будет обнаружено, арестовано и не относится к перечню имущества, на которое законом запрещено обращать взыскание, то пристав вправе передать его на принудительную реализацию через электронные торги приводит агентство слова адвоката

Вырученные средства могут пойти на погашение имеющихся долгов, заключает она.

В феврале сообщалось, что хоккеист задолжал 71,3 миллиона рублей. Часть из этой суммы он должен своей экс-супруге.

Его имущество объявлено в розыск.