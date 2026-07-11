Недвижимость хоккеиста Павла Буре в Москве арестовали в связи с разводом На недвижимость хоккеиста Павла Буре в Москве наложили арест из-за развода

Москва11 июл Вести.На московскую недвижимость олимпийского призера по хоккею Павла Буре наложили арест из-за бракоразводного процесса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

С бывшей женой 40-летней Алиной Хасановой 55-летний Буре развелся в июне. Они прожили в браке 17 лет, и теперь им предстоит раздел совместно нажитого имущества, которое оценивается в 501 миллион рублей.

Около 320 млн стоит приобретенное в 2022 году помещение на 664 квадратных метра в БЦ "Парк легенда". Также супруги за время совместной жизни купили ряд дорогих автомобилей на общую сумму около 80 млн: Mercedes-AMG S 63 E Performance, Mercedes-AMG S 63 4matic, Rolls‑Royce Ghost и Rolls‑Royce Cullinan.

Недавно на помещение в бизнес-центре был наложен арест пишет SHOT

Под раздел не попадет квартира Павла Буре на Фрунзенской набережной площадью 261 квадратный метр. Вместе с машино-местом площадью 30 квадратных метров квартира стоит 392 млн рублей.

Экс-супруге спортсмена принадлежат новый Rolls‑Royce 2025 года стоимостью 60 млн рублей, подвальное помещение на 50 квадратных метров (около 20 млн рублей) на улице Вавилова и два машино-места на Ленинском проспекте, которые вместе стоят около 21 млн рублей.