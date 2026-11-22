Москва22 ноя Вести.Уголовное дело в отношении бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся начнут рассматривать в Советском районном суде краевой столицы 27 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на базу судебного делопроизводства.

На скамье подсудимых также окажется подчиненная Леся.

Согласно данным суда, состоялось предварительное слушание, по итогам которого первое судебное заседание по существу назначено на 27 ноября написали в агентстве

Лесь, возглавлявший Крымский район с июня 2017 по октябрь 2025 года, использовал свое положение для накопления имущества, которое оформлял на родственников и доверенных лиц. По данным прокурора, за восемь лет неподтвержденные доходы ответчиков составили более 180 миллионов рублей, а различного имущества приобретено на сумму более 350 миллионов рублей. Часть его уже отчуждена, а деньги присвоены Лесем и близкими ему лицами.

Сам Лесь находится под стражей по делу о злоупотреблениях полномочиями. По версии следствия, он помог оформить договор купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной. Лесь был задержан 11 октября прошлого года, арестован и позднее ушел в отставку по собственному желанию.