Суд огласит приговор экс-мэру Сочи Копайгородскому по делу о взятках 5 октября Приговор экс-мэру Сочи Копайгородскому огласят по делу о взятках 5 октября

Москва25 сен Вести.Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор по уголовному делу в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и других подсудимых по делу о взятках 5 октября. Об этом сообщила адвокат Елизавета Меткина в комментарии ТАСС.

Оглашение приговора Копайгородскому, его жене и третьему подсудимому назначено на 5 октября сказала она

Накануне в ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд приговорить Копайгородского к 21 году лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей. Для его жены Янины прокурор потребовал наказание в виде 16 лет колонии.

Бывший глава Сочи был задержан в сентябре 2024 года. Он обвиняется в получении крупных взяток, посредничестве во взяточничестве и растрате, а также в легализации средств, добытых преступным путем. По итогам расследования было установлено, что Копайгородский в должности мэра Сочи незаконно обогатился на общую сумму 1,6 млрд рублей. Генпрокуратура уже добилась обращения средств и имущества бывшего мэра в доход государства.

Копайгородский вступил в должность мэра Сочи в 2019 году. В мае 2024 года подал в отставку в связи с переходом на новое место работы. 25 сентября того же года его задержали и арестовали.