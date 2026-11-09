Дело экс-замглавы Анапы дошло до суда СК: в суд направлено дело экс-замглавы администрации Анапы

Москва9 ноя Вести.В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении экс-заместителя главы администрации Анапы, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Бывшую чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

Действуя из личной заинтересованности, неоднократно давала устные указания подчиненным ей сотрудникам - директорам 87 муниципальных образовательных учреждений на закупку охранных услуг у единственного поставщика говорится в заявлении ведомства в MAX

Уточнятся, что противоправные действия совершились с зимы 2021 года по осень 2025 года.

При этом, в СК отметили, что будущая фигурантка расследования контролировала исполнение своих указаний, тем самым устраняя конкуренцию и предоставляя привилегии коммерческой организации на получение прибыли от муниципальных контрактов.

Ущерб бюджету оценили в сумму, превышающую 535 млн рублей. На банковские счета бывшей чиновницы наложен арест.