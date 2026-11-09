Москва9 нояВести.В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении экс-заместителя главы администрации Анапы, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Бывшую чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.
Действуя из личной заинтересованности, неоднократно давала устные указания подчиненным ей сотрудникам - директорам 87 муниципальных образовательных учреждений на закупку охранных услуг у единственного поставщикаговорится в заявлении ведомства в MAX
Уточнятся, что противоправные действия совершились с зимы 2021 года по осень 2025 года.
При этом, в СК отметили, что будущая фигурантка расследования контролировала исполнение своих указаний, тем самым устраняя конкуренцию и предоставляя привилегии коммерческой организации на получение прибыли от муниципальных контрактов.
Ущерб бюджету оценили в сумму, превышающую 535 млн рублей. На банковские счета бывшей чиновницы наложен арест.