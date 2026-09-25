Москва25 сенВести.Следственный комитет (СК) на Камчатке возбудил уголовное дело в отношении старшего судебного пристава за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Согласно материалам расследования, с августа 2024 по сентябрь 2026 года подозреваемая из личной заинтересованности, обусловленной близкими отношениями с должником, утвердила прекращение ряда исполнительных производств, что повлекло его незаконное освобождение от выплаты задолженностей на сумму свыше 100 тыс. рублей.
Преступная деятельность должностного лица выявлена в ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и УФСБ России по Камчатскому краюотмечается в канале камчатского СК на платформе MAX
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления.