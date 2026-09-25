Против судебного пристава на Камчатке возбуждено дело за злоупотребление

На Камчатке судебный пристав стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении Против судебного пристава на Камчатке возбуждено дело за злоупотребление

Москва25 сен Вести.Следственный комитет (СК) на Камчатке возбудил уголовное дело в отношении старшего судебного пристава за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Согласно материалам расследования, с августа 2024 по сентябрь 2026 года подозреваемая из личной заинтересованности, обусловленной близкими отношениями с должником, утвердила прекращение ряда исполнительных производств, что повлекло его незаконное освобождение от выплаты задолженностей на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Преступная деятельность должностного лица выявлена в ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и УФСБ России по Камчатскому краю отмечается в канале камчатского СК на платформе MAX

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления.