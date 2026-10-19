Экс-сотрудницу больницы в Башкортостане будут судить за хищение более 4 млн руб. В Башкортостане экс-сотрудница больницы похитила более 4 млн рублей

Москва19 окт Вести.Экс-начальника планово-экономического отдела Толбазинской центральной районной больницы Республики Башкортостан будут судить за хищение более 4 млн рублей. Подробности в MAX сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Аургазинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника планово-экономического отдела Толбазинской центральной районной больницы говорится в сообщении

По материалам следствия, с февраля 2024 года по май 2025 года обвиняемой были оформлены фиктивный договор и акты выполненных работ об оказании ее родственником услуг в интересах медицинского учреждения. В общей сложности было совершено хищение бюджетных денежных средств на сумму свыше 4 млн рублей.

На автомобиль и недвижимое имущество обвиняемой наложили арест. Уголовное дело будет рассматривать Гафурийский межрайонный суд.