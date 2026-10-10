В Твери полиция установила личность подозреваемой в краже денег у врача клиники

В Твери полиция подозревает администратора стоматологии в краже денег у врача В Твери полиция установила личность подозреваемой в краже денег у врача клиники

Москва10 окт Вести.В Твери сотрудники уголовного розыска Московского отдела полиции установили личность женщины, подозреваемой в краже денег у врача стоматологической клиники. Подробности в MAX сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По имеющимся данным, 31-летняя злоумышленница занимала должность администратора в частной медицинской организации и имела доступ к комнате, где персонал хранил личные вещи.

В течение нескольких месяцев женщина трижды похищала денежные средства, которые находила в сумке и в кармане брюк врача, оставленных в шкафу. Общую сумму потерпевший оценил в 86 000 рублей говорится в мессенджере

Задержанная злоумышленница признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке, находящейся под обязательством о явке, грозит до пяти лет лишения свободы.