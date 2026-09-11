СК: экс-бухгалтера поликлиники в столице Камчатки подозревают в присвоении 4 млн

Экс-работница поликлиники на Камчатке подозревается в присвоении денег СК: экс-бухгалтера поликлиники в столице Камчатки подозревают в присвоении 4 млн

Москва11 сен Вести.Бывшая бухгалтер Петропавловск-Камчатской городской поликлиники №3 47 лет подозревается в присвоении свыше 4 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

Следствие считает, что с января 2024 года по июль 2026 года сотрудница корректировала зарплатные ведомости, изменяя суммы перечислений и направляя часть денежных средств на принадлежавшие ей банковские счета.

Таким образом, за указанный период она присвоила свыше 4 млн 278 тыс. рублей. Администрация учреждения обратилась с заявлением о хищении в правоохранительные органы написали в ведомстве

Подозреваемая сотрудничает со следствием и успела полностью возместить материальный ущерб.