Москва11 сенВести.Бывшая бухгалтер Петропавловск-Камчатской городской поликлиники №3 47 лет подозревается в присвоении свыше 4 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.
Следствие считает, что с января 2024 года по июль 2026 года сотрудница корректировала зарплатные ведомости, изменяя суммы перечислений и направляя часть денежных средств на принадлежавшие ей банковские счета.
Таким образом, за указанный период она присвоила свыше 4 млн 278 тыс. рублей. Администрация учреждения обратилась с заявлением о хищении в правоохранительные органынаписали в ведомстве
Подозреваемая сотрудничает со следствием и успела полностью возместить материальный ущерб.