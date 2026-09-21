В Петербурге женщину задержали за кражу забытых в банкомате денег

В Петербурге раскрыли кражу денег из банкомата на Московском вокзале В Петербурге женщину задержали за кражу забытых в банкомате денег

Москва21 сен Вести.На Московском вокзале в Петербурге 64-летняя пенсионерка забрала из банкомата 110 тысяч рублей, оставленных другим человеком, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В дежурную часть транспортной полиции в Санкт Петербурга обратилась женщина, которая написала заявление о пропаже крупной суммы денег, которые она вносила в банкомат. Сотрудники полиции смогли установить подозреваемую в хищении денег.

Установлено, что потерпевшая осуществила попытку внесения денежных средств на свой счет через банкомат. Однако не дождавшись процедуры зачисления, она направилась к поезду сообщением "Санкт-Петербург – Москва". После завершения операции деньги не были зачислены на счет, а остались в купюроприемнике говорится в сообщении

Пенсионерка, которая подошла в тот момент к банкомату, заметила чужие деньги. Убедившись, что ее никто не видит, женщина забрала деньги и ушла. Ее удалось задержать в санатории, расположенном в Ленинградской области, где она успела потратить около 70 тысяч рублей из украденных денег.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении злоумышленницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.